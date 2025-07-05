Центровий Лейкерс отримав унікальний привілей, який мають лише два гравці НБА

Центровий Лос-Анджелес Лейкерс Джексон Хейс став володарем опції, яка дається одиницям в НБА.

Про це повідомляє HoopsHype.

Згідно з джерелом, в результаті того, що Хейс отримав від "озерників" однорічний контракт вже втретє поспіль, 25-річний бігмен автоматично отримав у своє розпорядження право вето на будь-який обмін за його участі.

Він став тільки дванадцятим гравцем в історії НБА, який має право заблокувати свій трейд. До цієї угоди серед чинних гравців ліги правом вето володіли ЛеБрон Джеймс та Бредлі Біл. Тепер до них доєднався Хейс.

Незважаючи на цю угоду, Джексон Хейс втратить роль основного центрового Лейкерс у новому сезоні. Все через те,що каліфорнійці підписали Деандре Ейтона на цю позицію.

Раніше стало відомо, що Лос-Анджелес Лейкерс можуть стати частиною найбільшого трейду в історії НБА.