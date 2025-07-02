Будівельник підсилився гравчинею молодіжної збірної України

Столичний Будівельник оголосив про підписання контракту на наступний сезон з Анастасією Любенською.

Про це клуб інформує у Facebook.

У минулому сезоні Анастасія провела 42 гри за Франківськ-Прикарпаття 2. Її статистика – 9.1 очка, 3 підбирання та 1.5 передачі за матч.

Також гравчиня перебувала в ростері основної команди. Влітку цього року вона захищала кольори НУФВСУ на Літній Універсіаді, а в Молодіжній лізі за КСЛ 2 була однією з лідерок колективу.

Анастасія також викликалася до юнацьких та молодіжної збірної. Зокрема, цього літа Любенська знову гратиме за молодіжну збірну України U-20.

Раніше Будівельник анонсував повернення у свій склад Юлії Гутевич.