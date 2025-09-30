Без шансів для Лейкерс: Йокич хоче завершити кар'єру у складі Денвера

Зірковий центровий Денвер Наггетс Нікола Йокич оголосив про свою непохитну прихільність рідній команді.

Слова 30-річного серба наводить BasketNews.

Під час медіа-дня "Джокер" підтвердив, що він планує провести всю свою кар'єру у Денвері. Баскетболіст сказав це на тлі зацікавленості до нього з боку Лос-Анджелес Лейкерс.

"Я вважаю, що ці контракти та продовження є винагородою, чимось природним для спорту. Особливо в сучасній НБА, де можна спостерігати зростання зарплатної межі та всього іншого. Тож мій план – залишитися в Наггетс назавжди, ось моя відповідь", – сказав Йокич.

"My plan is to be a Nugget forever." 🫡



- Nikola Jokic on not signing an extension this summer pic.twitter.com/kFtWgGyHO6 — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) September 29, 2025

Наступний сезон стане для Ніколи Йокича вже 11-м в НБА, всі з яких він провів у складі Денвера. Наггетс обрали його загальним 41-м піком на драфті НБА 2014 року.

За цей час Йокич встиг тричі отримати нагороду найціннішого гравця регулярки, а в 2023 році він привів Денвер до першого титулу чемпіона НБА в історії франшизи. Тоді ж сербський баскетболіст став MVP фінальної серії.

Чинний контракт Ніколи Йокича з Денвером розрахований до кінця сезону-2027/28, на який у нього діятиме опція гравця. За наступні три роки серб може заробити 177 мільйонів доларів.

