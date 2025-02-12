Брат Адетокумбо після відрахування з Панатінаїкоса перейде до іспанського клубу
Костас Адетокумбо
BC Panatinaikos
Рідний брат зірки НБА Янніса Адетокумбо, Костас, який нещодавно припинив співпрацю з клубом Євроліги, підпише контракт із середняком чемпіонату Іспанії Мурсією.
Про це пише журналіст Херард Соле.
27-річний Костас був обраний на драфті-2018 під №60. В НБА грав за Даллас та Лейкерс, але загалом провів 22 гри.
В Євролізі виступав за АСВЕЛ, Фенербахче та Панатінаїкос. Його статистика: 4,5 очка та 1,9 підбирання за 10 хвилин на паркеті.
Мурсія з показником 9-11 наразі посідає 11-те місце в чемпіонаті Іспанії.
Нагадаємо, українець Олексій Лень став гравцем Лос-Анджелес Лейкерс, за яких грають Лука Дончич та Леброн Джеймс.