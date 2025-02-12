Брат Адетокумбо після відрахування з Панатінаїкоса перейде до іспанського клубу

Рідний брат зірки НБА Янніса Адетокумбо, Костас, який нещодавно припинив співпрацю з клубом Євроліги, підпише контракт із середняком чемпіонату Іспанії Мурсією.

Про це пише журналіст Херард Соле.

Os avanzo…



UCAM Murcia ha cerrado el fichaje de KOSTAS ANTETOKOUNMPO (27 años, 2’08) hasta final de temporada.



Un cinco de enorme capacidad atlética para jugar por encima del aro y aumentar la capacidad defensiva del equipo. pic.twitter.com/F3v3RiVKyF — Gerard Solé (@gsole14) February 12, 2025

27-річний Костас був обраний на драфті-2018 під №60. В НБА грав за Даллас та Лейкерс, але загалом провів 22 гри.

В Євролізі виступав за АСВЕЛ, Фенербахче та Панатінаїкос. Його статистика: 4,5 очка та 1,9 підбирання за 10 хвилин на паркеті.

Мурсія з показником 9-11 наразі посідає 11-те місце в чемпіонаті Іспанії.

Нагадаємо, українець Олексій Лень став гравцем Лос-Анджелес Лейкерс, за яких грають Лука Дончич та Леброн Джеймс.