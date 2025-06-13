В Аргентині баскетболіст приніс команді перемогу шаленим триочковим кидком на останній секунді

В Аргентинській національній баскетбольній лізі стався справжній вибух емоцій: матч між Ферро та Бока Хуніорс завершився надзвичайно драматично.

За рахунку 73:73 все вирішувалося в останніх секундах, і саме тоді на сцену вийшов герой вечора – Еміліано Лескано.

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Гравець Ферро виконав неймовірний триочковий кидок просто зі звуком фінальної сирени. М’яч увійшов у кошик, і зал вибухнув від емоцій. Команда вирвала перемогу з рахунком 76:73, хоча ще в останній чверті поступалася супернику на 10 очок.

¡LOCURA TOTAL EN LA LIGA NACIONAL ARGENTINA DE BÁSQUET! Increíble TRIPLAZO de Emiliano Lezcano sobre la chicharra para que Ferro derrote 76-73 a Boca y ponga la serie de los cuartos 2-1. El Verdolaga remontó una diferencia de 10 puntos en el último cuarto. 🔥🤯🏀



📹 pica.picaok pic.twitter.com/bpSF746bCe — SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2025

"SEXO"



Porque Emiliano Lezcano encestó con la punta de su tremenda pija para la victoria agónica de Ferro por 76-73 ante Boca Juniors por los cuartos de final de la Liga Nacional de Argentina. Pero qué pedazo de triple que hizo el hijo de re mil puta. pic.twitter.com/n5NOER2mSZ — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) June 12, 2025

Завдяки цьому переможному кидку рахунок у чвертьфінальній серії став 2:1 на користь Ферро, і тепер клуб знаходиться за крок до виходу у півфінал.

Раніше повідомлялося, що зірка НБА відзначився дивовижним кидком зі своєї половини поля однією рукою.