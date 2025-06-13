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В Аргентині баскетболіст приніс команді перемогу шаленим триочковим кидком на останній секунді

Богдан Войченко — 13 червня 2025, 10:10
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В Аргентині баскетболіст приніс команді перемогу шаленим триочковим кидком на останній секунді

В Аргентинській національній баскетбольній лізі стався справжній вибух емоцій: матч між Ферро та Бока Хуніорс завершився надзвичайно драматично.

За рахунку 73:73 все вирішувалося в останніх секундах, і саме тоді на сцену вийшов герой вечора Еміліано Лескано.

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Гравець Ферро виконав неймовірний триочковий кидок просто зі звуком фінальної сирени. М’яч увійшов у кошик, і зал вибухнув від емоцій. Команда вирвала перемогу з рахунком 76:73, хоча ще в останній чверті поступалася супернику на 10 очок.

Завдяки цьому переможному кидку рахунок у чвертьфінальній серії став 2:1 на користь Ферро, і тепер клуб знаходиться за крок до виходу у півфінал.

Раніше повідомлялося, що зірка НБА відзначився дивовижним кидком зі своєї половини поля однією рукою.

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