Залили пивом: колишню зірку НБА дискваліфікували до кінця сезону через сутичку з фанатами

Колишній зірковий центровий НБА ДеМаркус Казінс дискваліфікований у пуерториканській лізі Baloncesto Superior Nacional (BSN) до кінця поточного сезону через сутичку з фанатами.

Про це повідомляє BasketNews.

Інцидент стався під час гри між командою Казінса, Guaynabo Mets, та Vaqueros de Bayamon у понеділок, 9 червня.

34-річний центровий почав конфліктувати з фанатом, який сидів у першому ряду. Баскетболіста вилучили з майданчика за цю поведінку.

Коли він прямував до роздягальні, в нього кинули пивом. Казінс спробував знайти того, хто це зробив, але поліція не дозволила йому цього зробити. У цей же момент в баскетболіста продовжили летіти речі, у тому числі ще більше пива.

У підсумку ліга дискваліфікувала ДеМаркуса Казінса до кінця нинішнього сезону.

Його також оштрафували на 4 250 доларів за поєднання дискваліфікуючого фолу, технічного фолу та дій, які були розцінені як підбурювання до насильства або провокація інших.

Цей штраф може зрости до 10 000 доларів, якщо він не зможе довести причину, чому він не повинен бути збільшений.

Нагадаємо, що ДеМаркус Казінс виступав у НБА протягом 12 років за такі команди, як Сакраменто, Новий Орлеан, Голден Стейт, Х'юстон, Кліпперс, Мілуокі та Денвер.

Раніше стало відомо, що зірка НБА може допомогти клубу АПЛ з єврокубковою проблемою, ставши його співвласником.