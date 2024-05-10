Бостон Михайлюка програв Клівленду, Даллас Дончича здолав Оклахому: результати матчів другого раунду плей-оф НБА
— 10 травня, 08:34
У ніч на 10 травня відбулися два матчі другого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).
Бостон українця Святослава Михайлюка поступився Клівленду (94:118), а Даллас словенця Луки Дончича переміг Оклахому (119:110).
Переможці зрівняли рахунки в серіях (1:1), які триватимуть до чотирьох перемог.
Український захисник провів на майданчику 4:58. За відведений час він зробив 1 підбирання в захисті та виконав невлучний триочковий.
У активі універсала Дончича 29 очок + 10 підбирань + 7 передач.
НБА — другий раунд плей-оф
10 травня
Бостон — Клівленд — 94:118 (24:30, 30:24, 24:36, 16:28)
Рахунок у серії — 1:1
Наступний матч відбудеться 12 травня в Клівленді.
Оклахома-Сіті — Даллас — 110:119 (32:36, 30:32, 27:31, 21:20)
Рахунок у серії — 1:1
Наступна гра пройде 11 травня в Далласі.
Сітка плей-оф
Напередодні Нью-Йорк здолав Індіану в матчі другого раунду плей-оф НБА.