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Бостон Михайлюка програв Клівленду, Даллас Дончича здолав Оклахому: результати матчів другого раунду плей-оф НБА

— 10 травня, 08:34
Бостон Михайлюка програв Клівленду, Даллас Дончича здолав Оклахому: результати матчів другого раунду плей-оф НБА

У ніч на 10 травня відбулися два матчі другого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Бостон українця Святослава Михайлюка поступився Клівленду (94:118), а Даллас словенця Луки Дончича переміг Оклахому (119:110).

Переможці зрівняли рахунки в серіях (1:1), які триватимуть до чотирьох перемог.

Український захисник провів на майданчику 4:58. За відведений час він зробив 1 підбирання в захисті та виконав невлучний триочковий.

У активі універсала Дончича 29 очок + 10 підбирань + 7 передач.

НБА — другий раунд плей-оф
10 травня
Бостон — Клівленд — 94:118 (24:30, 30:24, 24:36, 16:28)
Рахунок у серії — 1:1

Наступний матч відбудеться 12 травня в Клівленді.

Оклахома-Сіті — Даллас — 110:119 (32:36, 30:32, 27:31, 21:20)
Рахунок у серії — 1:1

Наступна гра пройде 11 травня в Далласі.

Сітка плей-оф


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NBA Оклахома-Сіті Святослав Михайлюк Лука Дончич Бостон Селтікс Даллас Маверікс

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