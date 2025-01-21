Гравець Атланти перервав свою історичну триочкову серію матчів

Захисник Атланти Богдан Богданович провів один з найгірших матчів у своїй кар'єрі в НБА.

Про це повідомляє BasketNews.

Минулої ночі у грі проти Нью-Йорка (110:119) 32-річний серб набрав одне очко, закинувши один штрафний кидок, схибивши одну спробу та чотири кидки з дальньої дистанції.

Крім того, провальний вечір Богдановича поклав край неймовірній серії. Він реалізовував принаймні один триочковий у 110 матчах поспіль, що є п'ятим найдовшим показником в історії НБА.

Рекорд належить найкращому снайперу в історії ліги Стефу Каррі: зірка Голден Стейт відзначався як мінімум одним точним триочковим протягом 268 матчів поспіль.

Bogdan Bogdanovic



110 straight games with a 3



5th longest streak in history



That ended today in the Garden pic.twitter.com/R9h6dAUxA4 — New York Basketball (@NBA_NewYork) January 21, 2025

Раніше стало відомо, що новачки Чикаго та Сан-Антоніо підтвердили свою участь у конкурсі данків зіркового вікенду НБА.