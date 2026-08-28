Про цю гру треба вже забути: Бобров – про нервову звитягу над Грецією у кваліфікації ЧС-2027

Форвард збірної України В'ячеслав Бобров після перемоги над національною командою Греції у другому етапі європейської кваліфікації чемпіонату світу-2027 заявив, що у цьому протистоянні було досить складно втримати темп, й хоч гра закінчилася позитивним результатом, її вже варто забувати, оскільки попереду зустріч із Чорногорією.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Дуже важко тримати один темп. Ми намагалися грати швидко, але греки не перший рік грають у баскетбол, вони грали на чемпіонаті світу. Так, у них не було багато гравців, але ми взяли свій оптимальний склад і намагалися загравати всіх гравців, що сьогодні виходили. Кожен гравець, що виходив з лави, додав, набрав очки і захищався, наче востаннє. Ця перемога ще на крок наближає нас до кваліфікації на чемпіонат світу. Про цю гру треба вже забути, бо через два дні у нас гра проти Чорногорії".

Нагадаємо, що підопічні Айнарса Багатскіса у запеклій боротьбі вирвали звитягу над "еллінами" із рахунком 82:76.

Далі на нашу команду 31 серпня очікує протистояння з Чорногорією. Воно розпочнеться о 21:30 (за київським часом). "Червоні" вже оголосили розширений склад на матчі першого ігрового вікна другого етапу кваліфікації світової першості.

З повним календарем матчів збірної України на другому етапі європейської кваліфікації можна ознайомитися у цій новині.