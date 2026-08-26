Буде трохи легше: Бобров – про відсутність Янніса в заявці збірної Греції перед матчем з Україною у відборі на ЧС-2027

Форвард збірної України В'ячеслав Бобров зазначив, що грати проти сильних команд завжди є бажання, але відсутність зіркового Янніса Адетокунбо у заявці національної команди Греції все ж спрощує ситуацію перед очною зустріччю у кваліфікації до чемпіонату світу-2027.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"З одного боку, завжди хочеться грати проти сильних складів збірних. Але ми дуже хочемо потрапити на чемпіонат світу, і те, що Янніс зараз не приїде, – не можу сказати, що успіх для нашої країни, але буде трохи легше грати. Ми дивилися ростер: там є гравці, які виступають і в Євролізі, і в Єврокубку. Тому просто виходити й думати, що нам віддадуть перемогу, не вийде. Треба підготуватися максимально".

Окрім того, Бобров позитивно оцінив ростер "синьо-жовтих" та висловив сподівання щодо перемога у матчах проти Греції та Чорногорії.

"У нас буде бойовий склад, за останні роки це наш оптимальний ростер. Дуже сподіваюся, що зможемо вибороти дві перемоги проти Греції та Чорногорії".

Зауважимо, що нещодавно стала відома заявка збірної Греції на матчі другого етапу кваліфікації ЧС-2027. Збірна України також оголосила 16-ку баскетболістів, котрі поїдуть грати у перших матчах другого етапу кваліфікації. Також став відомий розширений склад національної команди Чорногорії.

Нагадаємо, що Греція та Україна двічі зустрінуться у межах відбіркового етапу. Перша гра відбудеться 28 серпня о 19:00 (за київським часом), матч-відповідь – 26 лютого 2027 року, також о 19:00.