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Фенербахче посилить ростер зірковим сербом, який знімався у фільмі Джон Уік

Руслан Травкін — 17 вересня, 18:29
Фенербахче посилить ростер зірковим сербом, який знімався у фільмі Джон Уік
Бобан Мар'янович та Адам Сендлер
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Топклуб Євроліги домовився про контракт із Бобаном Мар'яновичем.

Про це повідомляють відразу декілька джерел.

36-річний центровий останні 9 сезонів виступав за клуби НБА. Загалом 224-сантиметровий серб відіграв у найсильнішій баскетбольній лізі 331 матч.

Останній раз Бобан грав у Євролізі у сезоні-2014/15. Тоді у складі Црвени Звєзди баскетболіст демонстрував неймовірну статистику: 16,6 очка та 10,7 підбирання за 27 хвилин на паркеті.

Мар'янович паралельно з виступами в НБА знявся у декількох фільмах. У третій частині "Джона Уіка" він виконав роль кілера, а у стрічці "Дорога до НБА" баскетболіста у тренувальному таборі.

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