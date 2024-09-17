Фенербахче посилить ростер зірковим сербом, який знімався у фільмі Джон Уік

Топклуб Євроліги домовився про контракт із Бобаном Мар'яновичем.

Про це повідомляють відразу декілька джерел.

36-річний центровий останні 9 сезонів виступав за клуби НБА. Загалом 224-сантиметровий серб відіграв у найсильнішій баскетбольній лізі 331 матч.

Останній раз Бобан грав у Євролізі у сезоні-2014/15. Тоді у складі Црвени Звєзди баскетболіст демонстрував неймовірну статистику: 16,6 очка та 10,7 підбирання за 27 хвилин на паркеті.

After spending 9 seasons in the NBA, Boban Marjanovic will make his return to the EuroLeague and will play for Fenerbahce ✍️ pic.twitter.com/ZRtbwj05lm — BasketNews (@BasketNews_com) September 17, 2024

🚨 SON DAKİKA:



🟡🔵 Eurohoops kaynaklarına göre Fenerbahçe Beko, serbest durumdaki Boban Marjanovic ile anlaşma sağladı!



(by @bugrauzar24) pic.twitter.com/YuTRs86eso — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) September 17, 2024

Мар'янович паралельно з виступами в НБА знявся у декількох фільмах. У третій частині "Джона Уіка" він виконав роль кілера, а у стрічці "Дорога до НБА" баскетболіста у тренувальному таборі.