Фенербахче посилить ростер зірковим сербом, який знімався у фільмі Джон Уік
Бобан Мар'янович та Адам Сендлер
Топклуб Євроліги домовився про контракт із Бобаном Мар'яновичем.
Про це повідомляють відразу декілька джерел.
36-річний центровий останні 9 сезонів виступав за клуби НБА. Загалом 224-сантиметровий серб відіграв у найсильнішій баскетбольній лізі 331 матч.
Останній раз Бобан грав у Євролізі у сезоні-2014/15. Тоді у складі Црвени Звєзди баскетболіст демонстрував неймовірну статистику: 16,6 очка та 10,7 підбирання за 27 хвилин на паркеті.
Мар'янович паралельно з виступами в НБА знявся у декількох фільмах. У третій частині "Джона Уіка" він виконав роль кілера, а у стрічці "Дорога до НБА" баскетболіста у тренувальному таборі.