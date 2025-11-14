Юта з Михайлюком програла Атланті, Торонто переграв Клівленд в НБА

У ніч з 13 на 14 листопада відбулась низка матчів у межах Національної баскетбольної асоціації.

Святослав Михайлюк з Ютою поступився Атланті. Українець провів блідий матч – за майже 25 хвилин на паркеті форвард не набрав жодного очка, зібрав одне підбирання та віддав три передачі.

В інших матчах ігрового вечора Фінікс та Торонто переграли Індіану та Клівленд відповідно.

НБА – регулярний чемпіонат

14 листопада

Клівленд – Торонто 113:126 (30:29, 24:38, 31:23, 28:36)

Фінікс – Індіана 133:98 (31:23, 39:29, 36:32, 27:14)

Юта – Атланта 122:132 (33:42, 34:38, 36:23, 19:29)

Нагадаємо, напередодні результативний матч Михайлюка дозволив Юті переграти Індіану.