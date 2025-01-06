Роуз: Чикаго змусили мене бути великим
Ексбаскетболіст Чикаго Буллз Деррік Роуз прокоментував виведення свого ігрового номера з обігу за рішенням команди.
Слова спортсмена наводить ESPN.
"Дякую Чикаго, що змусили мене бути великим. Вони поклали на мене дуже великі очікування.
Я хочу віддати належне всім, хто знаходиться зараз в команді. Всім, хто є та був частиною історії.
Я був повернутим на цій грі. Однак, якби я був одержимим на сто відсотків, то втратив би свою ідентичність", - розповів Роуз.
У складі "биків" 36-річний розігруючий провів вісім сезонів, за які він тричі викликався на Матч усіх зірок, а також став наймолодшим MVP за всю історію НБА у 2011 році.
Зазначимо, що раніше Чикаго вивели з обігу номери Слоуна, Лава, Джордана та Піппена.
Нагадаємо, що у вересні Деррік Роуз прийняв рішення завершити кар'єру у віці 35 років.