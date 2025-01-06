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Роуз: Чикаго змусили мене бути великим

Володимир Максименко — 6 січня 2025, 10:59
Роуз: Чикаго змусили мене бути великим
Деррік Роуз
Getty images

Ексбаскетболіст Чикаго Буллз Деррік Роуз прокоментував виведення свого ігрового номера з обігу за рішенням команди.

Слова спортсмена наводить ESPN.

"Дякую Чикаго, що змусили мене бути великим. Вони поклали на мене дуже великі очікування.

Я хочу віддати належне всім, хто знаходиться зараз в команді. Всім, хто є та був частиною історії.

Я був повернутим на цій грі. Однак, якби я був одержимим на сто відсотків, то втратив би свою ідентичність", - розповів Роуз.

У складі "биків" 36-річний розігруючий провів вісім сезонів, за які він тричі викликався на Матч усіх зірок, а також став наймолодшим MVP за всю історію НБА у 2011 році.

Зазначимо, що раніше Чикаго вивели з обігу номери Слоуна, Лава, Джордана та Піппена.

Нагадаємо, що у вересні Деррік Роуз прийняв рішення завершити кар'єру у віці 35 років.

Роуз Чикаго

Роуз

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