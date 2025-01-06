Роуз: Чикаго змусили мене бути великим

Ексбаскетболіст Чикаго Буллз Деррік Роуз прокоментував виведення свого ігрового номера з обігу за рішенням команди.

Слова спортсмена наводить ESPN.

"Дякую Чикаго, що змусили мене бути великим. Вони поклали на мене дуже великі очікування.



Я хочу віддати належне всім, хто знаходиться зараз в команді. Всім, хто є та був частиною історії.



Я був повернутим на цій грі. Однак, якби я був одержимим на сто відсотків, то втратив би свою ідентичність", - розповів Роуз.