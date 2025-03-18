Лейкерс без Леня переграли Сан-Антоніо, Голден Стейт поступився Денверу в НБА

У ніч з 17 на 18 березня відбулась низка матчів в межах Національної баскетбольної асоціації.

Так, Лос-Анджелес Лейкерс здобули другу перемогу поспіль після чотирьох поразок, перегравши Сан-Антоніо. Український баскетболіст Олексій Лень участі в матчі не взяв. Лука Дончич, який нещодавно відновився після травми, набрав 21 очко та виконав 9 підбирань.

У ще одному поєдинку Юта поступилась Чикаго. Святослав Михайлюк до заявки на матч не потрапив, але причини такого рішення наразі невідомі.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

18 березня

Нью-Йорк – Маямі 116:95 (18:29, 29:20, 41:15, 28:31)

Міннесота – Індіана 130:132 ОТ (30:30, 16:30, 41:29, 30:28, 13:15)

Нью-Орлеан – Детройт 81:127 (13:35, 19:28, 31:25, 18:39)

Х'юстон – Філадельфія 144:137 ОТ (28:44, 29:34, 45:24, 29:29, 13:6)

Юта – Чикаго 97:111 (22:31, 31:23, 25:32, 19:25)

Голден Стейт – Денвер 105:114 (22:29, 28:33, 27:27, 28:25)

Портленд – Вашингтон 112:87 (31:24, 28:25, 30:21, 23:27)

Сакраменто – Мемфіс 132:122 (37:26, 28:28, 33:32, 34:36)

Фінікс – Торонто 129:89 (24:29, 39:11, 30:24, 36:25)

Лейкерс – Сан-Антоніо 125:109 (32:22, 33:29, 29:24, 31:34)

Зазначимо, що напередодні Лос-Анджелес перервали серію з чотирьох поразок, перегравши Фінікс.