Головний інсайдер НБА залишив журналістику заради посади у команді NCAA

Головний інсайдер НБА Едріан Воджнаровскі залишив спортивну журналістику та став генеральним менеджером університету Сент-Бонавентура з першого дивізіону NCAA.

Cпочатку Воджнаровскі оголосив про відхід з ESPN у соцмережах, а згодом відповідна новина з'явилася і на сайті Сент-Бонавентури.

"Натхненний своїм поверненням до університету та можливістю допомогти організації та тренеру Марку Шмідту.

У період змін для університетського спорту я дуже радий приєднатися до програми, яка поєднує високий рівень баскетболу, трансляції на національному рівні, професійну підготовку та контрактні можливості з якісною освітою.

Сподіваюся поділитися з членами програми найкращими методами, почерпнутими з досвіду найуспішніших клубів та професіоналів НБА, що допоможе гравцям на майданчику та поза ним", – заявив колишній журналіст.