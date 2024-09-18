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Головний інсайдер НБА залишив журналістику заради посади у команді NCAA

Руслан Травкін — 18 вересня, 19:09
Головний інсайдер НБА залишив журналістику заради посади у команді NCAA
Едріан Воджнаровскі
gobonnies.com

Головний інсайдер НБА Едріан Воджнаровскі залишив спортивну журналістику та став генеральним менеджером університету Сент-Бонавентура з першого дивізіону NCAA.

Cпочатку Воджнаровскі оголосив про відхід з ESPN у соцмережах, а згодом відповідна новина з'явилася і на сайті Сент-Бонавентури.

"Натхненний своїм поверненням до університету та можливістю допомогти організації та тренеру Марку Шмідту.

У період змін для університетського спорту я дуже радий приєднатися до програми, яка поєднує високий рівень баскетболу, трансляції на національному рівні, професійну підготовку та контрактні можливості з якісною освітою.

Сподіваюся поділитися з членами програми найкращими методами, почерпнутими з досвіду найуспішніших клубів та професіоналів НБА, що допоможе гравцям на майданчику та поза ним", – заявив колишній журналіст.

55-річний Воджнаровскі працював на ESPN з 2017 року. Перед цим 10 років був оглядачем НБА на сайті Yahoo Sports, а почав кар'єру у виданні The Record. Протягом кар'єри Едріан отримав безліч нагород за свою роботу.

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