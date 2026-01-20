Сплю під кількома ковдрами, – центровий Загреба розповів, як виживає у Дніпрі

Центровий баскетбольного клубу Дніпро Сергій Загреба висловився про суворі реалії життя в Україні під час війни проти Росії.

Про них баскетболіст розповів в інтерв'ю Sport-express.ua.

Один із лідерів команди заявив, що дніпряни по 15-16 годин на добу сидять у темряві. Загреба наголосив й на відсутності опалення, тому разом із родиною змушений спати одягненим та під декількома ковдрами. Попри відсутність нормальних умов життя баскетболіст не втрачає оптимізму, шукаючи вихід із будь-якої ситуації.

"Світла немає по 15–16 годин на добу. Дають його лише вдень на три години і ввечері на одну-дві. Сплю під кількома ковдрами, у кофті, штанах і шкарпетках. Мене гріє моя дорога дружина і кіт. Намагаємося якось виходити з положення: ходимо в кафе, де є генератор, і там їмо. Люди пристосовуються до всього, але дуже хочеться, щоб війни не було і щоб люди були розумнішими, бо страждають усі", – сказав Загреба.

Нагадаємо, що саме Загреба став найрезультативнішим гравцем у матчі Рівне – Дніпро, який закінчився розгромною перемогою дніпрян. На рахунку центрового 21 очко та 4 підбирання.

Раніше бронзова призерка Олімпіади-2024 зі стрибків у висоту Ірина Геращенко показала, як кияни виживають без світла, тепла та води після ворожих обстрілів.