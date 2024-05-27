Філадельфія може запропонувати довгостроковий контракт Джорджу

Форвард Кліпперс Пол Джордж може продовжити кар'єру в Філадельфії.

Про це повідомляє видання The Philadelphia Inquirer.

Джордж має опцію гравця на наступний сезон на 48,8 млн доларів і може стати необмежено вільним агентом. Це станеться, якщо Кліпперс та гравець не зможуть домовитися про продовження угоди до 30 червня.

Лос-Анджелес не готовий пропонувати Полу більше ніж трирічне продовження на 152,3 млн доларів, однак 34-річний баскетболіст може претендувати на 4-річний контракт на 221 млн доларів.

Зазначимо, що Пол Джордж у цьому сезоні провів 74 матчі, в середньому набираючи 22,6 очка, 5,2 підбирання та 3,5 передачі.