Скапінцев оформив дабл-дабл у G-лізі, Новицький набрав 12 очок у матчі ЛЕБЛ

Українські баскетболісти Ростислав Новицький та Дмитро Скапінцев провели вдалі матчі у своїх лігах за Валмієру та Ріп Сіті.

Гравець латвійського колективу набрав 12 очок у поєдинку з Огре. Щоправда, це не допомогло команді здолати суперників у чвертьфінальній серії (0:2).

Загалом Новицький зіграв в ЛЕБЛ (Латвійсько-естонська баскетбольна ліга) в 30 матчах, граючи в середньому 26 хвилин і набираючи 12.6 очка, 7.5 підбирання, 1.3 передачі та 1.8 блок-шота за гру.

Дмитро Скапінцев офомив дабл-дабл у матчі з Оклахомою. На рахунку українця 10 очок та 15 підбирань. Його колектив здобув перемогу над Блю з рахунком 119:114.

Загалом на рахунку форварда 24 матчі, в яких він в середньому набирає 10,3 очок та виконує 7,8 підбирань.

Нагадаємо, напередодні ФБУ визначила місце проведення Фіналу шести Вищої ліги України.