Лідер Черкаських Мавп потрапив в історичний рейтинг скорерів Суперліги

Лідер Черкаських Мавп Андрій Агафонов вийшов на третє місце за набраними очками історичного рейтингу Суперліги, який ведеться з 2009 року.

Про це повідомляє ФБУ.

Напередодні баскетболіст набрав 19 очок у матчі Суперліги проти Говерли, що дозволило йому потрапити в історичний рейтинг. Загалом на його рахунку 4161 очко і він обійшов Михайла Анісімова, у якого 4149 очок.

Лідери рейтингу Станіслав Тимофеєнко і Олександр Кольченко вже давно перетнули позначку 5000 очок. Вже в найближчому турі у десятку найкращих може увійти Максим Закурдаєв.

Рейтинг скорерів Суперліги:

Станіслав Тимофеєнко – 5828 очко (515 матчів) Олександр Кольченко – 5139 очок (453 матчі) Андрій Агафонов – 4161 очко (367 матчів) Михайло Анісімов – 4149 очок (371 матч) Дмитро Глєбов – 3906 очок (450 матчів) Володимир Конєв – 3689 очок (432 матчі) Олексій Онуфрієв – 3515 очок (375 матчів) Руслан Отверченко – 3144 очка (300 матчів) Стівен Буртт – 3094 очка (154 матчі) Максим Звонов – 2993 очки (335 матчів) Максим Закурдаєв – 2966 очко (351 матч)

Напередодні Дніпро та Рівне зіграли фінальний матч Кубку України з баскетболу.