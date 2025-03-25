Лідер Черкаських Мавп потрапив в історичний рейтинг скорерів Суперліги
ФБУ
Лідер Черкаських Мавп Андрій Агафонов вийшов на третє місце за набраними очками історичного рейтингу Суперліги, який ведеться з 2009 року.
Про це повідомляє ФБУ.
Напередодні баскетболіст набрав 19 очок у матчі Суперліги проти Говерли, що дозволило йому потрапити в історичний рейтинг. Загалом на його рахунку 4161 очко і він обійшов Михайла Анісімова, у якого 4149 очок.
Лідери рейтингу Станіслав Тимофеєнко і Олександр Кольченко вже давно перетнули позначку 5000 очок. Вже в найближчому турі у десятку найкращих може увійти Максим Закурдаєв.
Рейтинг скорерів Суперліги:
- Станіслав Тимофеєнко – 5828 очко (515 матчів)
- Олександр Кольченко – 5139 очок (453 матчі)
- Андрій Агафонов – 4161 очко (367 матчів)
- Михайло Анісімов – 4149 очок (371 матч)
- Дмитро Глєбов – 3906 очок (450 матчів)
- Володимир Конєв – 3689 очок (432 матчі)
- Олексій Онуфрієв – 3515 очок (375 матчів)
- Руслан Отверченко – 3144 очка (300 матчів)
- Стівен Буртт – 3094 очка (154 матчі)
- Максим Звонов – 2993 очки (335 матчів)
- Максим Закурдаєв – 2966 очко (351 матч)
Напередодні Дніпро та Рівне зіграли фінальний матч Кубку України з баскетболу.