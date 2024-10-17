Чемпіон НБА та бронзовий призер Олімпіади-2020 завершив кар'єру в 37 років

Австралійський баскетболіст Аарон Бейнс завершив професійну кар’єру гравця у віці 37 років.

Про це повідомляє Bleacher Report.

Останні 2 сезони баскетболіст виступав на Батьківщині за Брісбен.

В 2013 році він підписав контракт з клубом НБА Сан-Атоніо, за яким виграв чемпіонство у 2014-му. Також виступав за Фінікс, Бостон, Детройт та Торонто,

Загалом в НБА Бейсн зіграв 522 гри, в середньому набирав 6,0 очка та 4,6 підбирання за 16 хвилин на паркеті.

У складі збірної Австралії здобув бронзу Олімпійських ігор-2020.

Раніше повідомлялося, що зірковий розігруючий клубу НБА Даллас Маверікс Кайрі Ірвінг на наступній Олімпіаді може зіграти не за команду США, а за збірну Австралії.

Ірвінг був розчарований тим, що його не викликали в збірну США на Олімпіаду 2024 року в Парижі.