Чемпіон НБА та бронзовий призер Олімпіади-2020 завершив кар'єру в 37 років
Австралійський баскетболіст Аарон Бейнс завершив професійну кар’єру гравця у віці 37 років.
Про це повідомляє Bleacher Report.
Останні 2 сезони баскетболіст виступав на Батьківщині за Брісбен.
В 2013 році він підписав контракт з клубом НБА Сан-Атоніо, за яким виграв чемпіонство у 2014-му. Також виступав за Фінікс, Бостон, Детройт та Торонто,
Загалом в НБА Бейсн зіграв 522 гри, в середньому набирав 6,0 очка та 4,6 підбирання за 16 хвилин на паркеті.
У складі збірної Австралії здобув бронзу Олімпійських ігор-2020.
Раніше повідомлялося, що зірковий розігруючий клубу НБА Даллас Маверікс Кайрі Ірвінг на наступній Олімпіаді може зіграти не за команду США, а за збірну Австралії.
Ірвінг був розчарований тим, що його не викликали в збірну США на Олімпіаду 2024 року в Парижі.