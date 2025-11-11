11 очок Михайлюка не допомогли Юті переграти Міннесоту, Лейкерс здолали Шарлотт в НБА

У ніч з 10 на 11 листопада відбулась низка матчів у межах регулярного розіграшу Національної баскетбольної асоціації.

Юта Джаз зі Святославом Михайлюком в основному складі програла Міннесоті. Українець провів на паркеті 28 хвилин і за цей час набрав 11 очок, зібрав 3 підбирання та виконав дві передачі.

38 очок Луки Дончича допомогли Лейкерс здолати Шарлотт, а Клівленд в овертаймі поступився Маямі.

НБА – регулярний чемпіонат

11 листопада

Детройт – Вашингтон 137:135 (36:37, 31:24, 20:35, 40:31, 10:8 ОТ)

Орландо – Портленд 115:112 (26:24, 33:32, 28:20, 28:36)

Шарлотт – Лейкерс 111:121 (40:36, 23:29, 15:31, 33:25)

Маямі – Клівленд 140:138 (25:30, 37:23, 39:39, 27:36, 12:10 ОТ)

Чикаго – Сан-Антоніо 117:121 (26:34, 38:29, 34:26, 19:32)

Даллас – Мілуокі 114:116 (31:27, 26:26, 31:26, 26:37)

Фінікс – Нью-Орлеан 121:98 (29:22, 35:19, 32:31, 25:26)

Юта – Міннесота 113:120 (30:26, 25:27, 25:40, 33:27)

Кліпперс – Атланта 102:105 (29:19, 23:33, 24:27, 26:26)

Напередодні відбулись матчі Кубку НБА, в якому Юта розгромно програла Міннесоті, а Денвер переграв ГСВ.