Українські бадмінтоністи здобули 9 медалей на міжнародних турнірах у Туреччині та Німеччині

Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир посіли друге місце у жіночій парній категорії на міжнародних змаганнях з бадмінтону в Туреччині

Українські бадмінтоністки Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир посіли друге місце у жіночій парній категорії на міжнародних змагання VICTOR Turkish international Challenge у Стамбулі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

Водночас на на YONEX German Ruhr U19 International 2024, що проходив у місті Мюльгайм-на-Рурі (Німеччина), наші спортсмени здобули 8 медалей.

В одиночній категорії золоті медалі здобули Іван Царегородцев та Анастасія Алимова. "Бронза" на рахунку Анни Іванової.

У парній категорії "золото" виборов Іван Царегородцев, "срібло" в активі Марії Корягіної, "бронзу" здобув Данило Сєдов.

У змішаній парній категорії золоті нагороди вибороли Сергій Марущак з Анастасією Алимовою, а дует Владислав Кунін та Ярослава Ванцаровська виграли бронзові медалі.