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Українці зазнали поразки на старті турніру в Таїланді

Владислав Уткін — 14 травня, 16:41
Українці зазнали поразки на старті турніру в Таїланді

Українські бадмінтоністи Олексій Титов та Євгенія Кантемир поступились китайцям Сін Чену та К'ян Лі в першому колі турніру BWF World Tour в Таїланді.

Поєдинок завершився з рахунком 21:11, 21:13. Українці були попереду лише один раз: на початку другого сету, вигравши перші два очки. Проте далі суперники виграли 9 подач поспіль та не залишили шансів для Олексія та Євгенії.

Раніше ми повідомляли, що Титов та Кантемир здобули бронзу на турнірі серії International challenge, який проходив у Мексиці.

Нагадаємо, у лютому збірна України з бадмінтону посіла 4 місце на командному чемпіонаті Європи-2024.

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