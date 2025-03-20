Бугрова зазнала поразки в другому колі престижного турніру у Швейцарії
Українська бадмінтоністка Поліна Бугрова (50) завершила виступи на Відкритому чемпіонаті Швейцарії, що відбувається в Базелі.
Харків'янка зазнала поразки від данської спортсменки Юліє Даваль Якобсен. Зустріч завершилася у двох сетах. У першій партії українка не зуміла нав'язати боротьбу, а ось другий сет був доволі близьким – 21:19 на користь данки.
BWF World Tour – Swiss Open
Базель, Швейцарія
Одиночний розряд, жінки
Призовий фонд – $2500,000
Друге коло, 20 березня
Базель, Швейцарія
Одиночний розряд, жінки
Призовий фонд – $2500,000
Друге коло, 20 березня
Юліє Даваль Якобсен (Данія – Поліна Бугрова (Україна) 21:9, 21:19
У першому колі Бугрова у напруженому поєдинку здолала 38 ракетку світу Порнпічу Чоейківонг з Таїланду.
На цьому шлях харків'янки на турнірі у Швейцарії завершений, раніше вона в парі з Євгенією Кантемир поступилися таїландкам Беньяпа Аймсард/Нунтакарн Аймсард у парному розряді змагань.