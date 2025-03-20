Бугрова зазнала поразки в другому колі престижного турніру у Швейцарії

Українська бадмінтоністка Поліна Бугрова (50) завершила виступи на Відкритому чемпіонаті Швейцарії, що відбувається в Базелі.

Харків'янка зазнала поразки від данської спортсменки Юліє Даваль Якобсен. Зустріч завершилася у двох сетах. У першій партії українка не зуміла нав'язати боротьбу, а ось другий сет був доволі близьким – 21:19 на користь данки.

BWF World Tour – Swiss Open

Базель, Швейцарія

Одиночний розряд, жінки

Призовий фонд – $2500,000

Друге коло, 20 березня

Юліє Даваль Якобсен (Данія – Поліна Бугрова (Україна) 21:9, 21:19

У першому колі Бугрова у напруженому поєдинку здолала 38 ракетку світу Порнпічу Чоейківонг з Таїланду.

На цьому шлях харків'янки на турнірі у Швейцарії завершений, раніше вона в парі з Євгенією Кантемир поступилися таїландкам Беньяпа Аймсард/Нунтакарн Аймсард у парному розряді змагань.