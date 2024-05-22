Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бадмінтон

Бугрова поступилася в першому колі турніру в Малайзії

Микола Дендак — 22 травня, 11:45
Бугрова поступилася в першому колі турніру в Малайзії

Українська бадмінтоністка Поліна Бугрова поступилася місцевій Го Джин Вей в першому колі турніру Masters 2024 в Малайзії.

Поєдинок завершився з рахунком 21:16, 18:21, 21:14. Українка у рівній боротьбі поступилася в першому сеті, проте змогла забрати другий.

В останньому третьому сеті в Бугрової не вдався початок, вона віддала суперниці невелику серію і весь поєдинок їй доводилося наздоганяти, проте в Поліни не вийшло і перемогу святкувала Джин Вей.

Malaysia Masters 2024
Перше коло, 22 травня

Го Джин Вей (Малайзія) — Поліна Бугрова (Україна) 21:16, 18:21, 21:14

Нагадаємо, папередодні Бугрова кваліфікувалася на літні Олімпійські ігри-2024 за рейтингом Всесвітньої федерації бадмінтону (BWF).

Бадмінтон Поліна Бугрова

Поліна Бугрова

Бугрова вийшла в основну сітку Мастерса в Малайзії
Бугрова та Кантемир поступились на старті Мастерсу в Малазії
Бугрова та Кантемир поступились в 1/8 фіналу турніру в Таїланді
Бугрова кваліфікувалася на Олімпіаду-2024
Представники України здобули три нагороди на турнірі в Мексиці

Останні новини