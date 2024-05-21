Бугрова вийшла в основну сітку Мастерса в Малайзії

Українка Поліна Бугрова кваліфікувалася в основну сітку Malaysia Masters 2024.

У кваліфікації українка обіграла представницю Азербайджану Кейша Фатіма Аззахра. Матч завершився з рахунком — 18-21, 21-16, 21-17.

У першому турі суперницею Поліни буде Го Джин Вей з Малайзії. Поєдинок відбудеться у середу, 22 квітня. Початок не раніше 10:00 за київським часом.

Напередодні Бугрова кваліфікувалася на літні Олімпійські ігри-2024 за рейтингом Всесвітньої федерації бадмінтону (BWF).