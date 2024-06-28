Бугрова та Кантемир вийшли у чвертьфінал US Open-2024

Українські бадмінтоністки Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир перемогли шведок Моа Сьо/Тільда Сьє в 1/8 фіналу турніру US Open-2024.

Українки виграли перший сет, мінімально поступились у другому та дотисли суперниць у третьому — 21:11, 19:21, 21:15.

У чвертьфіналі суперницями Бугрової та Кантемир буде американська пара Енні Ксу/Керрі Ксу.

US Open-2024 — BWF World Tour

Парний розряд, жінки

1/8 фіналу, 28 червня

Поліна Бугрова/Євгенія Кантемир (Україна) — Моа Сьо/Тільда Сьє (Швеція) 21:11, 19:21, 21:15

Нагадаємо, Бугрова кваліфікувалася на літні Олімпійські ігри-2024 за рейтингом Всесвітньої федерації бадмінтону (BWF).