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Бугрова та Кантемир вийшли у чвертьфінал Australian Open 2024

Олександр Булава — 13 червня, 12:40
Бугрова та Кантемир вийшли у чвертьфінал Australian Open 2024

Українські бадмінтоністки Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир перемогли австралійок Ю Чіє та Юран Чжан на турніру BWF World Tour в Сінгапурі.

Українки впевнено обіграли суперниць у двох сетах з рахунком — 21:6, 21:12.

У чвертьфіналі суперницями Бугрової та Кантемир буде дует із Малайзії Пей Джінг Лай/Сьєн Лім Чю.

Australian Open-2024 — HSBC BWF World Tour Super 500
Парний розряд, жінки
1/8 фіналу, 13 червня

Поліна Бугрова/Євгенія Кантемир (Україна) — Ю Чіє/Юран Чжан (Австралія) 21:6, 21:12

Нагадаємо, Бугрова кваліфікувалася на літні Олімпійські ігри-2024 за рейтингом Всесвітньої федерації бадмінтону (BWF).

Поліна Бугрова

Поліна Бугрова

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