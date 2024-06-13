Бугрова та Кантемир вийшли у чвертьфінал Australian Open 2024

Українські бадмінтоністки Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир перемогли австралійок Ю Чіє та Юран Чжан на турніру BWF World Tour в Сінгапурі.

Українки впевнено обіграли суперниць у двох сетах з рахунком — 21:6, 21:12.

У чвертьфіналі суперницями Бугрової та Кантемир буде дует із Малайзії Пей Джінг Лай/Сьєн Лім Чю.

Australian Open-2024 — HSBC BWF World Tour Super 500

Парний розряд, жінки

1/8 фіналу, 13 червня

Поліна Бугрова/Євгенія Кантемир (Україна) — Ю Чіє/Юран Чжан (Австралія) 21:6, 21:12

Нагадаємо, Бугрова кваліфікувалася на літні Олімпійські ігри-2024 за рейтингом Всесвітньої федерації бадмінтону (BWF).