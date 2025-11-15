Алекс Маркес виграв спринт Гран-прі Валенсії
Алекс Маркес
x.com/MotoGP
Алекс Маркес виграв спринт Гран-прі Валенсії – останнього етапу сезону MotoGP.
Гонку з поулу розпочав Марко Безеккі, але італієць фінішував взагалі п'ятим, хоча й зміг зберегти третє місце загального заліку.
На другому місці спринт завершив пілот КТМ Педро Акоста, а трійку призерів замкнув Фабіо Ді Джаннантоніо.
Результат спринту Гран-прі Валенсії
- Алекс Маркес 19:37:490
- Педро Акоста +1.140
- Фабіо Ді Джаннантоніо +2.637
Зазначимо, що основна гонка відбудеться завтра, 16 листопада о 15:00 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що достроковий чемпіон MotoGP Марк Маркес на жовтневому Гран-прі Індонезії зламав ключицю.