Алекс Маркес виграв спринт Гран-прі Валенсії

Володимир Максименко — 15 листопада 2025, 17:41
Алекс Маркес виграв спринт Гран-прі Валенсії – останнього етапу сезону MotoGP.

Гонку з поулу розпочав Марко Безеккі, але італієць фінішував взагалі п'ятим, хоча й зміг зберегти третє місце загального заліку.

На другому місці спринт завершив пілот КТМ Педро Акоста, а трійку призерів замкнув Фабіо Ді Джаннантоніо.  

Результат спринту Гран-прі Валенсії

  1. Алекс Маркес 19:37:490
  2. Педро Акоста +1.140
  3. Фабіо Ді Джаннантоніо +2.637

Зазначимо, що основна гонка відбудеться завтра, 16 листопада о 15:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що достроковий чемпіон MotoGP Марк Маркес на жовтневому Гран-прі Індонезії зламав ключицю.

