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Ред Булл представив спеціальну ліврею на Гран-прі Великої Британії

Владислав Уткін — 3 липня, 17:46
Ред Булл представив спеціальну ліврею на Гран-прі Великої Британії

Команда Формули-1 Ред Булл представила ліврею свого боліду до майбутнього Гран-прі Великої Британії.

Про це повідомила пресслужба австрійської команди.

Забарвлення машини присвячене 20-річчю Ред Булл у Ф-1 і розроблене на базі конфігуратора, розробленого командою спеціально для участі вболівальників у розфарбовуванні.

Етап традиційно пройде на трасі "Сільверстоун". Основна гонка розпочнеться 7 липня, о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, на попередньому Гран-прі в Австрії Макс Ферстаппен та Ландо Норріс влаштували аварію та подарували перемогу Джорджу Расселу.

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