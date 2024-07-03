Ред Булл представив спеціальну ліврею на Гран-прі Великої Британії

Команда Формули-1 Ред Булл представила ліврею свого боліду до майбутнього Гран-прі Великої Британії.

Про це повідомила пресслужба австрійської команди.

Забарвлення машини присвячене 20-річчю Ред Булл у Ф-1 і розроблене на базі конфігуратора, розробленого командою спеціально для участі вболівальників у розфарбовуванні.

Етап традиційно пройде на трасі "Сільверстоун". Основна гонка розпочнеться 7 липня, о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, на попередньому Гран-прі в Австрії Макс Ферстаппен та Ландо Норріс влаштували аварію та подарували перемогу Джорджу Расселу.