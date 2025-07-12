Кращий серед новачків: Бондарев фінішував у десятці першої гонки Формули-4 в Муджелло

Сьогодні, 12 липня, відбулася перша гонка четвертого етапу сезону італійської Формули-4, який проходить у Муджелло.

У заїзді взяв участь український гонщик команди Prema Racing Олександр Бондарев. За підсумком першої кваліфікації 16-річний пілот став дев'ятим.

Олександр упевнено розпочав гонку, зумівши виграти одразу дві позиції, пройшовши напарників по команді Саліма Ханну та Себастьяна Велдона. Проте згодом американець пройде українця, відкинувши того на восьму сходинку.

За кілька хвилин після цього на трасу виїхала машина безпеки. На рестарті Бондарев не зміг нав'язати боротьбу Велдону, але при цьому він відзахищався від атаки Ньюмана Чі.

Наприкінці гонки на трек знову виїхав СК, а Олександр знову не зміг поборотися з американцем на сьоме місце. У підсумку Бондарев фінішував восьмим, що стало найкращим результатом серед новачків та повторенням його другого найкращого результату в сезоні.

Топ-10 першої гонки в Муджелло

Нагадаємо, що сьогодні, 12 липня, відбудеться друга гонка четвертого етапу італійської Ф-4. Олександр розпочне цей заїзд з восьмого місця, згідно з його позицією на фініші першої гонки. Старт запланований на 19:00 за київським часом. Фінальна третья гонка вікенду в Муджелло проходитиме завтра, 13 липня.