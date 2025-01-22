Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Бондарев покращив результати кваліфікації на другому етапі Формули-4 Середнього Сходу

Станіслав Лисак — 22 січня 2025, 11:05
Український гонщик академії Вільямс Олександр Бондарев за болідом команди Prema Racing під час етапу Формули-4 Середнього Сходу
Олександр Бондарев

Український пілот академії Вільямс Олександр Бондарев, що виступає за команду Prema Racing завершив кваліфікаційні заїзди на другому етапі Формули-4 Середнього Сходу.

Українець проїхав першу кваліфікацію, що відбувалася на трасі Яс-Марина в Абу-Дабі за зміненої конфігурації, з десятим часом. Друга кваліфікація пройшла не так вдало – 13 результат.

Заважимо, що Бондарев значно покращив свої результати кваліфікації. Так у першому етапі пілот Prema Racing завершив квалу на 17 та 19 позиції відповідно.

Читайте також :
Фото Бондарев – про Формулу-4 Середнього Сходу: Відчуття від гуми, ніби їдеш на яєчній шкарлупі

Нагадаємо, що в завершальній, третій, гонці етапу в Абу-Дабі український гонщик зумів фінішувати на одинадцятому місці та заробити перші 2 очки в Ф-4 Середнього Сходу. Наразі він розташувався на 16 позиції в особистому заліку.

У своїй першій гонці Бондарев фінішував 16-м, а під час другого заїзду йому довелося зійти з дистанції.

Перша гонка другого етапу Формули-4 Middle East відбудеться вже сьогодні, о 13:05 за київським часом.

Олександр Бондарев Формула-4 Вільямс Prema Racing

Формула-4

Бондарев – про Формулу-4 Середнього Сходу: Відчуття від гуми, ніби їдеш на яєчній шкарлупі
Бондарев завоював перші очки в Формулі-4 Середнього Сходу
Бондарев зійшов з дистанції у другій гонці сезону Формули-4 Середнього Сходу
Бондарев завершив кваліфікації Формули-4 Середнього Сходу за межами першої десятки
Організатори Формули-4 Середнього Сходу переплутали національність Бондарева у заявці

Останні новини