Бондарев покращив результати кваліфікації на другому етапі Формули-4 Середнього Сходу

Український пілот академії Вільямс Олександр Бондарев, що виступає за команду Prema Racing завершив кваліфікаційні заїзди на другому етапі Формули-4 Середнього Сходу.

Українець проїхав першу кваліфікацію, що відбувалася на трасі Яс-Марина в Абу-Дабі за зміненої конфігурації, з десятим часом. Друга кваліфікація пройшла не так вдало – 13 результат.

Заважимо, що Бондарев значно покращив свої результати кваліфікації. Так у першому етапі пілот Prema Racing завершив квалу на 17 та 19 позиції відповідно.

Нагадаємо, що в завершальній, третій, гонці етапу в Абу-Дабі український гонщик зумів фінішувати на одинадцятому місці та заробити перші 2 очки в Ф-4 Середнього Сходу. Наразі він розташувався на 16 позиції в особистому заліку.

У своїй першій гонці Бондарев фінішував 16-м, а під час другого заїзду йому довелося зійти з дистанції.

Перша гонка другого етапу Формули-4 Middle East відбудеться вже сьогодні, о 13:05 за київським часом.