Бондарев завоював перші очки в Формулі-4 Середнього Сходу

На трасі Яс-Марина в Абу-Дабі завершився перший етап Формули-4 Середнього Сходу, в якій брав участь і пілот академії Вільямс Олександр Бондарев.

Український гонщик команди Prema Racing у завершальній, третій, гонці зумів фінішувати на одинадцятому місці, втримавши суперників позаду після завершення машини безпеки на останньому колі перегонів.

Завдяки цьому результату Олександр Бондарев зумів завоювати свої перші залікові пункти на етапі Ф-4 Середнього Сходу, зазначимо, що за фініш на 11 місці українець отримав 2 очки. Наразі він розташувався на 16 позиції в особистому заліку.

У своїй першій гонці Бондарев фінішував 16-м, а під час другого заїзду йому довелося зійти з дистанції.

Нагадаємо, що перед стартом даного етапу виник інцидент: організатори з якоїсь причини вирішили змінити у заявці національність Олександра Бондарева.

Зазначимо, що уже 22 січня розпочнеться другий етап змагань, який також відбудеться на трасі Яс-Марина в Абу-Дабі, однак за іншої конфігурації.