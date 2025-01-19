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Бондарев завоював перші очки в Формулі-4 Середнього Сходу

Станіслав Лисак — 19 січня 2025, 20:15
Бондарев завоював перші очки в Формулі-4 Середнього Сходу

На трасі Яс-Марина в Абу-Дабі завершився перший етап Формули-4 Середнього Сходу, в якій брав участь і пілот академії Вільямс Олександр Бондарев.

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Український гонщик команди Prema Racing у завершальній, третій, гонці зумів фінішувати на одинадцятому місці, втримавши суперників позаду після завершення машини безпеки на останньому колі перегонів.

Завдяки цьому результату Олександр Бондарев зумів завоювати свої перші залікові пункти на етапі Ф-4 Середнього Сходу, зазначимо, що за фініш на 11 місці українець отримав 2 очки. Наразі він розташувався на 16 позиції в особистому заліку.

У своїй першій гонці Бондарев фінішував 16-м, а під час другого заїзду йому довелося зійти з дистанції.

Нагадаємо, що перед стартом даного етапу виник інцидент: організатори з якоїсь причини вирішили змінити у заявці національність Олександра Бондарева.

Зазначимо, що уже 22 січня розпочнеться другий етап змагань, який також відбудеться на трасі Яс-Марина в Абу-Дабі, однак за іншої конфігурації.

Олександр Бондарев Формула-4

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