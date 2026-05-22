Бондарев кваліфікувався 14-м у другому етапі Формули-4

Український автогонщик Олександр Бондарев завершив кваліфікацію другого етапу Формули-4 на автодромі Валлелунга на 14-й позиції другої серії.

У кваліфікації Ф-4 пілоти поділені на дві групи, з яких потім формуються підгрупи, що виступатимуть у трьох гонках – гонка 1: групи B та C, гонка 2: групи A та B, гонка 3: групи A та C. У фінальний заїзд вийдуть найкращих 36 пілотів з групових гонок.

Попередньо Бондарев вийде на старт у категорії A-B з 18-ї позиції та в категорії А-C – з 19-го місця.

Гонка 1 відбудеться в суботу, 23 травня, о 12:40, гонка 2 запланована на 19:00 того ж дня. У неділю, 24 травня, мають відбутися гонка 3 – 10:00 за київським часом, та фінальний заїзд – 16:45.

Нагадаємо, що Бондарев посів дев'яте місце в фінальній гонці першого етапу Формули-4 в Мізано.