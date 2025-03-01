Із надіями сподіваємося: Бондарев став третім у заліку новачків Формули-4 Середнього Сходу

У сонячному Катарі завершився останній етап Формули-4 Середнього Сходу, який став п'ятим для молодих гонщиків цього сезону.

Ще чотири заїзди відбувалися в Об'єднаних Арабських Еміратах, а саме в Абу-Дабі та Дубаї. Завершив свої виступи й українській пілот академії Вільямс та гонщик Prema Racing Олександр Бондарев.

Українець через технічні несправності протягом етапу не зумів поборотися за найвищі місця, фінішувавши 12-м, 11-м та 22-м у трьох гонках.

Попри це, за підсумками чемпіонату Бондарев зумів стати 12 у загальному заліку, набравши 54 очки та посів 3 місце в заліку новачків, поступившись партнеру по команді Женрую Чі та колумбійцю Салім Ханні.

Олександр Бондарев

Найкращим результатом Бондарева стало шосте місце, яке він здобував двічі в ОАЕ. Також українець може похизуватися двома подіумами, як найкращий гонщик-новачок заїзду.

Попереду на Олександра Бондарева очікує повноцінний сезон в італійській Формулі-4, де український пілот дебютував ще восени 2024-го.

Італійська Ф-4 стартуватиме вже 2 травня, на Міжнародному автодромі Мізано імені Марко Сімончеллі. Триватиме чемпіонат до 12 жовтня, загалом пілоти проїдуть 7 етапів.

Окрім Бондарева за Prema Racing також виступатимуть два найкращих новачки Формули-4 Середнього Сходу, Чі та Ханна, а також бронзовий призер цього чемпіонату Кін Накамура-Берта з Великої Британії та американець Себастьян Велдон.