Бондарев: Думав, що зможу швидше адаптуватися до Формули-4

Український гонщик академії Вільямс та команди Prema Racing Олександр Бондарев у ексклюзивному коментарі Чемпіону розповів, що розраховував швидше адаптуватися до Формули-4 Середнього Сходу.

15-річний киянин заявив, що з кожним етапом прогресував та відчував себе впевненішим, що відобразилося на покращенні результатів.

"Формула-4 Середнього Сходу – це мій перший повний чемпіонат у F4. Це абсолютно нові траси для мене, нова гума і дуже інтенсивний перебіг подій. Якщо відверто, я думав, що зможу швидше адаптуватись до всього цього, але перший етап показав, що не все так просто. Але після цього ми з кожним етапом дуже сильно прогресували і це відображалось у результатах.

Зараз я відчуваю себе в боліді набагато впевненіше, ніж на початку чемпіонату. Попереду ще командні тести, які додадуть мені досвіду пілотування на трасах італійської Формули-4, також я вже мав певний досвід роботи з гумою Pirelli. Тому я буду значно підготовленішим, ніж до попереднього чемпіонату", – заявив Бондарев.

За підсумками чемпіонату Бондарев зумів стати 12 у загальному заліку, набравши 54 очки та посів 3 місце в заліку новачків, поступившись партнеру по команді Женрую Чі та колумбійцю Салім Ханні.

Найкращим результатом Бондарева стало шосте місце, яке він здобував двічі в ОАЕ. Також українець може похизуватися двома подіумами, як найкращий гонщик-новачок заїзду.

Попереду на Олександра Бондарева очікує повноцінний сезон в італійській Формулі-4, де український пілот дебютував ще восени 2024-го.

Італійська Ф-4 стартуватиме вже 2 травня, на Міжнародному автодромі Мізано імені Марко Сімончеллі. Триватиме чемпіонат до 12 жовтня, загалом пілоти проїдуть 7 етапів.