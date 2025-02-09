Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Бондарев фінішував у десятці найкращих на етапі Формули-4 Середнього Сходу

Станіслав Лисак — 9 лютого 2025, 10:07
Олександр Бондарев
Олександр Бондарев

Український пілот академії Вільямс Олександр Бондарев, що виступає за команду Prema Racing, у заключній гонці третього етапу Формули-4 зумів фінішувати в першій десятці.

15-річний киянин стартував восьмим та зумів відіграти одну позицію на початку перегонів. Тривалий час Бондарев утримував це місце, однак втратив його в боротьбі з більш досвідченим гонщиком.

Олександр Бондарев зберіг цю позицію та фінішував восьмим. Також українець став другим у рейтингу новачків за підсумком гонки.

Раніше під час етапу в Дубаї український пілот Prema Racing фінішував восьмим, а також 25. У другій гонці етапу українець через активну боротьбу був змушений їхати на піт стоп, що відкинуло його в кінець пелетону.

Раніше 15-річний киянин в ексклюзивному коментарі Чемпіону розповів про дебют у Ф-4 Середнього Сходу та адаптації до перегонів в Абу-Дабі.

Олександр Бондарев Формула-4

Олександр Бондарев

На початку гонки був другим: Бондарев фінішував двадцять п'ятим на етапі Формули-4
Бондарев став восьмим на етапі Формули-4
Мені не вистачило досвіду, – Бондарев пояснив втрату подіуму в Формулі-4
Бондарев: Трофеї новачків – не ті нагороди, які я хочу отримувати
Бондарев замкнув десятку в останній гонці другого етапу Формули-4 Середнього Сходу

Останні новини