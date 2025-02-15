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Бондарев став шостим на етапі Формули-4

Олександр Булава — 15 лютого 2025, 11:59
Бондарев став шостим на етапі Формули-4
Олександр Бондарев

Український пілот академії Вільямс Олександр Бондарев, що виступає за команду Prema Racing, у першій гонці четвертого етапу Формули-4 посів 6 місце.

Українець розпочав перегони на шостій позиції, завдяки найкращому результату кваліфікації у сезоні. На старті він зміг одразу покращити свою позицію. Проте помилка на одному з поворотів відкинула його на сьоме місце.

Надалі Олександр зміг провести вдалу атаку та повернути собі шосте місце, з яким у підсумку фінішував.

Відео гонки

Зазначимо, що за підсумками третього етапу Бондарев піднявся на одну позицію в загальному заліку Формули-4 Середнього Сходу.

Раніше 15-річний киянин в ексклюзивному коментарі Чемпіону розповів про дебют у Ф-4 Середнього Сходу та адаптації до перегонів в Абу-Дабі.

Олександр Бондарев Формула-4

Олександр Бондарев

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