Бондарев піднявся на одну позицію в загальному заліку Формули-4 Середнього Сходу

Український пілот академії Вільямс Олександр Бондарев, що виступає за команду Prema Racing, піднявся на одну позицію в загальному заліку Формули-4 Середнього Сходу за підсумками третього етапу, що відбувся в Дубаї, ОАЕ.

Українець двічі фінішував восьмим, а також одного разу приїхав за межами очкової зони. У другій гонці Бондарев активно боровся з напарником по команді, через що був змушений заїхати на піт-стоп, що відкинуло його в кінець пелетону.

За два етапи до завершення чемпіонату український гонщик посідає 12 місце в загальному, набравши 31 очко. До десятки найкращих йому не вистачає всього 11 залікових балів.

Загальний залік Формули-4 Середнього Сходу

Також українець продовжує боротьбу за звання найкращого новачка Ф-4 Середнього Сходу-2025. Наразі Олександр Бондарев розташувався на третій позиції, набравши 150 балів.

Вище за нього розташувалися колумбієць Салім Ханна та італієць Женруї Чі, що мають 188 та 179 очок відповідно. Ханна ставав найкращим новачком в останніх чотирьох гонках.

Залік новачків Формули-4 Середнього Сходу

До завершення Формули-4 Середнього Сходу завершилося ще шість гонок. Четвертий за ліком етап відбудеться в Абу-Дабі на трасі Яс-Марина, яка використовується для проведення заїздів Формули-1. Кваліфікація та перші перегони пройдуть 15 лютого, а друга та третя гонка – 16-го.

Завершальний, п'ятий етап, запланований у Катарі, на міжнародному автодромі Лусаїл. Траса поблизу Дохи також приймає гонки Ф-1. Завершальний етап Формули-4 Middle East відбудеться з 26 по 28 лютого.