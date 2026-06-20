Бондарев за 2 кола до фінішу в'їхав у гравій та фінішував 16-м у другій гонці етапу Ф-4 в Монці

Український автогонщик Олександр Бондарев фінішував шістнадцятим у другій гонці 3-го етапу італійської Формули-4, що проходить у Монці.

Стартував 17-річний із шостої позиції. Далі зумів випередити трьох опонентів та, відповідно, їхав третім до останніх двох кіл. Саме перед ними уродженця Києва занесло у гравій.

Він опустився на 15 позицій, таким чином, ставши 18-м. Зрештою, Бондарев відіграв дві позиції та приїхав до картатого прапора 16-м.

Результати другої гонки:

Кілліон Ноа Давид Косма-Крістофор Альп Аксой

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16. Олександр Бондарев

Нагадаємо, що в першій гонці 3-го етапу італійської Формули-4 Олександр Бондарев не зумів фінішувати. Він влетів у гравій на останньому колі заїзду.

Фінальна гонка відбуватиметься 21 червня о 14:30 за київським часом.

Додамо, що напередодні "Чемпіон" поспілкувався з українським пілотом академії Вільямс про невдалі кваліфікації, несправності боліда та настрої на решту сезону, що триватиме до 1 листопада.