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Бондарев за 2 кола до фінішу в'їхав у гравій та фінішував 16-м у другій гонці етапу Ф-4 в Монці

Микола Літвінов — 20 червня 2026, 20:48
Бондарев за 2 кола до фінішу в'їхав у гравій та фінішував 16-м у другій гонці етапу Ф-4 в Монці
Олександр Бондарев

Український автогонщик Олександр Бондарев фінішував шістнадцятим у другій гонці 3-го етапу італійської Формули-4, що проходить у Монці.

Стартував 17-річний із шостої позиції. Далі зумів випередити трьох опонентів та, відповідно, їхав третім до останніх двох кіл. Саме перед ними уродженця Києва занесло у гравій.

Він опустився на 15 позицій, таким чином, ставши 18-м. Зрештою, Бондарев відіграв дві позиції та приїхав до картатого прапора 16-м.

Результати другої гонки:

  1. Кілліон Ноа 
  2. Давид Косма-Крістофор
  3. Альп Аксой
    ...
    16. Олександр Бондарев

Нагадаємо, що в першій гонці 3-го етапу італійської Формули-4 Олександр Бондарев не зумів фінішувати. Він влетів у гравій на останньому колі заїзду.

Фінальна гонка відбуватиметься 21 червня о 14:30 за київським часом.

Додамо, що напередодні "Чемпіон" поспілкувався з українським пілотом академії Вільямс про невдалі кваліфікації, несправності боліда та настрої на решту сезону, що триватиме до 1 листопада.

Олександр Бондарев

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