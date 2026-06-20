Бондарев: Очки в італійській Формулі-4 все ще можна відіграти

Український автогонщик команди Prema Racing Олександр Бондарев проводить другий сезон у італійській Формулі-4, що є одним з найпрестижніших чемпіонатів цього класу.

17-річний киянин зіткнувся з багатьма проблемами на старті сезону, через що підходить до 3 етапу, що триває в Монці на 9 сходинці в загальному заліку.

Чемпіон поспілкувався з пілотом академії Вільямс про невдалі кваліфікації, несправності боліда та настрої на решту частину сезону, що триватиме до 1 листопада.

Читайте також : Бондарев у боротьбі за подіум зійшов з дистанції в 1 гонці етапу Ф-4 в Монці

– У кількох перегонах цього сезону вам вдавалося відігравати багато позицій уже під час заїзду. Чому, на вашу думку, гоночний темп часто виглядає сильнішим за результати кваліфікацій?

– Кваліфікація – це завжди одне швидке коло, тож і болід, і пілот мають показати найкращий результат. Коли є будь-яка проблема в боліді, на жаль, в межах кваліфікації одразу втрачаєш темп і виходиш на старт з невигідної позиції. Проблема з болідом у кваліфікації для нас особливо відчувалася в Валелунзі, оскільки саме тоді виявили проблему з двигуном.

Водночас у гонці можна отримати кращий результат внаслідок самого водіння, маневрування, під час перегонів можуть відбуватися аварії, проблеми в інших пілотів, тож навіть за стабільного водіння ти все ще можеш просуватися вперед. Ми працювали над рішенням весь цей час, починаючи з попереднього вікенду, тож сподіваємося на кращий результат у Монці.

– Після чемпіонського сезону в UAE4 багато хто очікував домінування і в Італії. Що виявилося найскладнішим під час переходу до конкурентнішого чемпіонату?

– На перших двох етапах чемпіонату у нас дійсно було багато проблем, зокрема з двигуном. Це впливало на темп, результат кваліфікації та фінальні позиції. За регламентом двигун можна змінити лише один раз протягом сезону, тому ми не могли просто одразу поставити новий. Для нас було важливо зрозуміти причину проблеми й усунути її, зберігши можливість заміни на майбутнє. Саме тому ми витратили багато часу на пошук несправності та її усунення.

Але це довгий чемпіонат, і у нас ще багато вікендів попереду. Тому ми зосереджені на коригуванні проблем перед Монцою, я постійно працюю над своїм пілотуванням, а команда — над готовністю боліда. Тому зараз ми просто хочемо все налагодити перед Монцою і почати показувати те, на що здатні. Часу ще достатньо.

– Якщо аналізувати гонки, де ви втрачали очки, то головна причина – проблема з болідом, помилки в налаштуваннях, інциденти на трасі чи щось інше?

– За ці два етапи в нас уже було буквально все: і аварії, і технічні проблеми, через це і втратили багато очок. Але в чемпіонаті є можливість відкинути п'ять найгірших результатів і почати показувати класний результат у наступних вікендах. Велика частина сезону ще попереду, тож ми продовжуємо боротися за класний результат у чемпіонаті.

– Над яким аспектом кваліфікації команда працює найбільше, і що заважає гарно проїхати одне швидке коло?

– На двох останніх тестах ми дуже багато працювали над розв'язанням проблеми з двигуном – результати останніх тестів гарні, швидкість є, вона стабільна, тож сподіваємося, що й на вікенді підтвердимо класні позиції. Сам болід у нас швидкий, тож результат роботи з двигуном має допомогти показати результат уже в Монці.

– Наскільки нинішня позиція в чемпіонаті відповідає вашим внутрішнім очікуванням перед стартом сезону? Чи вважаєте, що втрачені очки на початку кампанії ще можна відіграти?

– Я вірю і знаю, що ці очки ще можна відіграти. Попереду ще п'ять етапів в Italian F4, а незабаром стартує Euro 4, де все починається з нуля. Головне для мене і команди – ми знайшли проблему у двигуні і зробили потрібні зміни, тести показали, що результати є. Хороша новина і в тому, що проблему ми знайшли зараз, тож маємо час виправити і показати гарні результати вже в найближчих гонках.

– У яких аспектах ви відчуваєте, що можете додати найбільше?

– Звісно, це кваліфікація. Якщо стартуєш з гарної позиції, набагато легше боротися і не витрачати сили на обгони по ходу гонки. Тож наразі зосереджені на тому, щоб показати хороший результат у найближчій кваліфікації.

– Який результат наприкінці сезону вважатимете успішним, враховуючи проблеми, з якими зіткнулися протягом сезону?

– Зараз я повністю зосереджений на Монці – через проблеми, з якими ми зіткнулися, я хочу почати показувати стабільний результат на найближчих вікендах. Тож працюємо над тим, щоб успішно проїхати найближчі перегони й працювати далі. Точно знаю, що ми можемо боротися і маємо шанси.