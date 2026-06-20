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Бондарев у боротьбі за подіум зійшов з дистанції в 1 гонці етапу Ф-4 в Монці

Станіслав Лисак — 20 червня 2026, 13:27
Бондарев у боротьбі за подіум зійшов з дистанції в 1 гонці етапу Ф-4 в Монці

Український автогонщик Олександр Бондарев не зумів фінішувати в першій гонці 3 етапу італійської Формули-4, що проходить в Монці.

Пілот академії Вільямс стартував четвертим та кілька разів змінював свою позицію в боротьбі з суперниками.

На останньому колі заїзду через машину безпеки пелетон зімкнувся і в другому повороті Бондарев в'їхав у гравій, уникаючи контакту з Енді Консані, який розвернувся.

Українець після першої гонки в Монці залишився на 9 місці в загальному заліку. Наступний заїзд для Олександра відбудеться в суботу, 20 червня, о 18:20 за київським часом.

Олександр Бондарев Формула-4

Олександр Бондарев

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