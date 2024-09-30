Українська юнацька збірна здобула 6 медалей на чемпіонаті Європи зі скелелазіння
Сьогодні, 30 вересня, завершився чемпіонат Європи зі скелелазіння серед молоді, що проходив у Труа, Франція.
Загалом збірна України здобула 6 медалей, з яких 2 – золоті, 1 – срібна та 3 бронзові.
Медалі були отримані з таких дисциплін
Швидкість:
🥇Дарʼя Ткачова (U20)
🥇Ксенія Горелова (U18)
Боулдеринг:
🥉Єва Стенкова (U16).
Трудність:
🥉Анастасія Кобець (U20).
Двоборство (олімпійська дисципліна):
🥈 Єва Стенкова (U16).
🥉Анастасія Кобець (U20).
Зазначимо, що Українська збірна була представлена 31 спортсменами!