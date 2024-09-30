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Українська юнацька збірна здобула 6 медалей на чемпіонаті Європи зі скелелазіння

Володимир Кук — 30 вересня, 20:47
Українська юнацька збірна здобула 6 медалей на чемпіонаті Європи зі скелелазіння

Сьогодні, 30 вересня, завершився чемпіонат Європи зі скелелазіння серед молоді, що проходив у Труа, Франція.

Загалом збірна України здобула 6 медалей, з яких 2 – золоті, 1 – срібна та 3 бронзові.

Медалі були отримані з таких дисциплін

Швидкість:

🥇Дарʼя Ткачова (U20)

🥇Ксенія Горелова (U18)

Боулдеринг:

🥉Єва Стенкова (U16).

Трудність:

🥉Анастасія Кобець (U20).

Двоборство (олімпійська дисципліна):

🥈 Єва Стенкова (U16).

🥉Анастасія Кобець (U20).

Зазначимо, що Українська збірна була представлена 31 спортсменами!


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