Бондарев починає боротьбу за титул: де та коли дивитися італійську Формулу-4

Завтра, 8 травня, розпочнеться сезон італійської Формули-4, де братиме участь український гонщик академії Вільямс та колективу Prema Racing Олександр Бондарев.

Перший етап однієї з найпрестижніших молодіжних серій відбудеться в Мізано. Кваліфікація запланована на п'ятницю 8 травня, о 18:55 за київським часом.

Після цього пілоти будуть поділені на підгрупи, що виступатимуть у трьох гонках – гонка 1: групи B та C, гонка 2: групи A та B, гонка 3: групи A та C. У фінальний заїзд вийдуть найкращих 36 пілоти з групових гонок.

Гонка 1 відбудеться в суботу, 9 травня, о 12:30, гонка 2 запланована на 18:15 того ж дня. У неділю мають відбутися гонка 3 – 9:30 за київським часом, та фінальний заїзд – 14:50.

Трансляція чемпіонатів Ф-4 за участі українця будуть доступні на ОТТ-платформі Київстар ТБ.

Зауважимо, що італійська Формула-4 є однією з найпрестижніших молодіжних серій. Нещодавно тут тріумфували гонщики Формули-1 Андреа Кімі Антонеллі та Олівер Берман.