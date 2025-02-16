Бондарев повторив особистий рекорд Формули-4
Український пілот академії Вільямс Олександр Бондарев, що виступає за команду Prema Racing, у третій гонці четвертого етапу Формули-4 посів 6-те місце.
На першому колі киянин зумів вирватися на шосту сходинку. Попри атаки опонентів йому вдалося зберегти це місце.
Згодом на трасі з'явився сейфті-кар. Після рестарту Олександр не покращив своє положення, але нікого і не пропустив вперед.
Надалі Бондарев без нервів доїхав до фінішу.
Відео гонки
Нагадаємо, що шосте місце – це повторення особистого рекорду, який пілот встановив учора, 15 лютого, під час першої гонки четвертого етапу.
Зазначимо, що сьогодні українець невдало провів другу гонку, перетнувши фініш лише 22-м.
Раніше 15-річний гонщик в ексклюзивному коментарі Чемпіону розповів про дебют у Ф-4 Середнього Сходу та адаптації до перегонів в Абу-Дабі.