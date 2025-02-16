Пошкодження на старті: Бондарев фінішував двадцять другим на етапі Формули-4

Український пілот академії Вільямс Олександр Бондарев, що виступає за команду Prema Racing, у першій гонці четвертого етапу Формули-4 посів 22-ге місце.

На старті його автомобіль мав пошкодження, через яке українець почав втрачати позиції. Заїхавши на пітстоп, змінив переднє антикрило.

Повернутися в гонку зумів на 24-й позиції. Майже відразу піднявся на 23-тє місце. Згодом у пілота попереду виникли технічні проблеми, що дозволило Бондареву стати 22-м. На цій позиції він і перетнув фінішну лінію.

Після гонки його тато, Аркадій Бондарев, заявив, що проблеми на старті виникли через "помилку Саші, в повороті вдарив пілота, що був попереду".

Відео гонки:

Зазначимо, що вчора під час першої гонки 15-річний гонщик фінішував шостоим, що є його особистим рекордом у Формулі-4.

Зазначимо, що за підсумками третього етапу Бондарев піднявся на одну позицію в загальному заліку Формули-4 Середнього Сходу.

Раніше 15-річний киянин в ексклюзивному коментарі Чемпіону розповів про дебют у Ф-4 Середнього Сходу та адаптації до перегонів в Абу-Дабі.