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Чемпіон Автоспорт Формула 1

Великі проблеми з італійською: чемпіон Формули-1 втратив водійську ліцензію

Олексій Погорелов — 9 червня 2025, 16:05
Джоді Шектер
Джоді Шектер
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Чемпіон світу Формули-1 сезону 1979 року у складі Феррарі Джоді Шектер зізнався, що він більше не може керувати автомобілем в Італії, бо втратив водійську ліцензію.

Слова 75-річного південноафриканця наводить RacingNews365.

Шектер переїхав до Італії з Великої Британії минулого року. Для того, щоб оновити ліцензію, він має скласти іспит.

Причина втрати ліцензії максимально проста – закінчився термін її дії. Проте гонщик не може її оновити через погане знання італійської мови.

"Проблема в тому, що я дуже погано розмовляю італійською, тому не зможу скласти іспит. Я міг їздити з моїми правами протягом року, але зараз їх термін дії закінчився", – сказав чемпіон.
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Нагадаємо, що Джоді Шектер виграв титул чемпіона світу, випередивши свого напарника легендарного Жиля Вільнева всього на чотири очки.

Зазначимо, що цього тижня на автодромі імені Вільнева відбудеться десятий етап Формули-1 сезону-2025.

Раніше організатори Гран-прі Канади запевнили, що вирішили усі проблеми, що призвели до хаосу в 2024 році.

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