Великі проблеми з італійською: чемпіон Формули-1 втратив водійську ліцензію

Чемпіон світу Формули-1 сезону 1979 року у складі Феррарі Джоді Шектер зізнався, що він більше не може керувати автомобілем в Італії, бо втратив водійську ліцензію.

Слова 75-річного південноафриканця наводить RacingNews365.

Шектер переїхав до Італії з Великої Британії минулого року. Для того, щоб оновити ліцензію, він має скласти іспит.

Причина втрати ліцензії максимально проста – закінчився термін її дії. Проте гонщик не може її оновити через погане знання італійської мови.

"Проблема в тому, що я дуже погано розмовляю італійською, тому не зможу скласти іспит. Я міг їздити з моїми правами протягом року, але зараз їх термін дії закінчився", – сказав чемпіон.

Нагадаємо, що Джоді Шектер виграв титул чемпіона світу, випередивши свого напарника легендарного Жиля Вільнева всього на чотири очки.

Зазначимо, що цього тижня на автодромі імені Вільнева відбудеться десятий етап Формули-1 сезону-2025.

Раніше організатори Гран-прі Канади запевнили, що вирішили усі проблеми, що призвели до хаосу в 2024 році.