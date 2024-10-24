Алонсо назвав свої подальші плани на виступи у Формулі-1

Іспанський пілот команди Формули-1 Астон Мартін Фернандо Алонсо зізнався, що не збирається іти на пенсію.

Його слова цитує GrandPrix247.

"Не думаю, що я додам 400 перегонів до наявних, але сподіваюся, що проведу ще мінімум 40 або 50 найближчими роками.

Я вважаю, що сучасна Ф-1 не так навантажує тіло, як це було в попередні роки, і це дозволяє виступати довше. Зрозуміло, це все ще величезний виклик з фізичної точки зору, але технології у Формулі 1 змінилися, і пілотам стало трохи простіше у болідах. Зручність посадки, безпека, шоломи – все змінилося на краще.

Єдиним по-справжньому вимогливим моментом вікенду зазвичай є кваліфікація, а вона дуже коротка, тому у мене немає проблем для того, щоб встигати за молодими гонщиками в плані фізичної форми.

Я люблю Ф-1 та гонки як ніколи. Я люблю змагатися і щодня вичавлювати з себе все. Я постійно знаходжуся в пошуку того зайвого відсотка і, як і раніше, намагаюся додавати", – сказав дворазовий чемпіон світу.