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Вітлі, після 18 років у Ред Булл, стане новим керівником Ауді

Владислав Уткін — 1 серпня, 16:48
Вітлі, після 18 років у Ред Булл, стане новим керівником Ауді

Спортивний директор Ред Булл Джонатан Вітлі покине команду, щоб стати новим керівником Ауді.

Про це йдеться на офіційних ресурсах Формули-1.

57-річний спеціаліст залишить австрійську команду наприкінці 2024 року.

Вітлі працював у Ред Булл з 2006 року. Він зробив вагомий вклад у завоювання шести Кубків конструкторів та семи титулів чемпіона світу серед пілотів, спочатку як керівник команди, а потім як спортивний директор.

Нагадаємо, колишній керівник Феррарі Маттіа Бінотто обійняв посади операційного та технічного директора Ауді.

Red Bull Формула 1 Audi

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