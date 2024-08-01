Вітлі, після 18 років у Ред Булл, стане новим керівником Ауді
Спортивний директор Ред Булл Джонатан Вітлі покине команду, щоб стати новим керівником Ауді.
Про це йдеться на офіційних ресурсах Формули-1.
57-річний спеціаліст залишить австрійську команду наприкінці 2024 року.
Вітлі працював у Ред Булл з 2006 року. Він зробив вагомий вклад у завоювання шести Кубків конструкторів та семи титулів чемпіона світу серед пілотів, спочатку як керівник команди, а потім як спортивний директор.
Нагадаємо, колишній керівник Феррарі Маттіа Бінотто обійняв посади операційного та технічного директора Ауді.