Вітлі, після 18 років у Ред Булл, стане новим керівником Ауді

Спортивний директор Ред Булл Джонатан Вітлі покине команду, щоб стати новим керівником Ауді.

Про це йдеться на офіційних ресурсах Формули-1.

57-річний спеціаліст залишить австрійську команду наприкінці 2024 року.

BREAKING: Red Bull Sporting Director Jonathan Wheatley to leave the team to become Team Principal of the Audi F1 project#F1 pic.twitter.com/pO6Gzv5DpT — Formula 1 (@F1) August 1, 2024

Вітлі працював у Ред Булл з 2006 року. Він зробив вагомий вклад у завоювання шести Кубків конструкторів та семи титулів чемпіона світу серед пілотів, спочатку як керівник команди, а потім як спортивний директор.

Нагадаємо, колишній керівник Феррарі Маттіа Бінотто обійняв посади операційного та технічного директора Ауді.