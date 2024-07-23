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Екскерівник Феррарі очолив команду Ауді у Формулі-1

Олександр Булава — 23 липня, 16:44
Екскерівник Феррарі очолив команду Ауді у Формулі-1

Компанія Audi оголосила про підписання контракту з Маттіа Бінотто, який очолить проєкт заводської команди у Формулі-1.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Колишній керівник Феррарі обійняв посади операційного та технічного директора замість Олівера Гоффмана та Андреаса Зайдля, які залишають проєкт.

"Радий, що нам вдалося залучити Маттіа Бінотто до нашого амбітного проєкту у Формулі-1. Завдяки своєму великому 25-річному досвіду у Ф-1 він, без сумніву, зможе зробити вирішальний внесок до Ауді", — розповів генеральний директор команли Гернот Делльнер.

Нагадаємо, Бінотто залишив Феррарі наприкінці 2022 року після 25 років роботи. У період з 2019 по 2022 рік він займав посаду керівника, яку згодом обійняв Фредерік Вассер.

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